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Потери рф в войне превысили 40 тыс. солдат, 117 средств ПВО и 222 самолета
Потери рф в войне превысили 40 тыс. солдат, 117 средств ПВО и 222 самолетаhttps://racurs.ua/n173099-poteri-rf-v-voyne-prevysili-40-tys-soldat-117-sredstv-pvo-i-222-samoleta.htmlРакурс
Збройні сили України з 24 лютого по 27 липня ліквідували близько 40 тис. 70 російських загарбників, 200 осіб — лише за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в середу.
Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Криворізькому напрямку, — додали у Генштабі.
Від початку повномасштабної війни проти України армія воєнних злочинців рф втратила:
40 тис. 70 осіб (+200) особового складу;
1 тис. 738 (+ один) танків;
3 тис. 971 (+12) бойових броньованих машин;
883 (+ три) артилерійські системи;
258 РСЗВ;
117 засобів ППО;
222 літаки;
190 (+ один) гелікоптер;
726 (+ чотири) безпілотники оперативно-тактичного рівня;
174 крилаті ракети;
15 кораблів /катерів;
2 тис. 847 (+12) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
75 одиниць спеціальної техніки.
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