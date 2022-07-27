Потери рф в войне превысили 40 тыс. солдат, 117 средств ПВО и 222 самолета

https://racurs.ua/n173099-poteri-rf-v-voyne-prevysili-40-tys-soldat-117-sredstv-pvo-i-222-samoleta.html

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Збройні сили України з 24 лютого по 27 липня ліквідували близько 40 тис. 70 російських загарбників, 200 осіб — лише за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в середу.

Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Криворізькому напрямку, — додали у Генштабі.

Від початку повномасштабної війни проти України армія воєнних злочинців рф втратила: