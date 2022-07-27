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Фото: Укрінформ

Втрати рф у війні перевищили 40 тис. солдатів, 117 засобів ППО і 222 літаки

27 лип 2022, 10:25
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Збройні сили України з 24 лютого по 27 липня ліквідували близько 40 тис. 70 російських загарбників, 200 осіб — лише за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в середу.





Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Криворізькому напрямку, — додали у Генштабі.

Від початку повномасштабної війни проти України армія воєнних злочинців рф втратила:

  • 40 тис. 70 осіб (+200) особового складу;

  • 1 тис. 738 (+ один) танків;

  • 3 тис. 971 (+12) бойових броньованих машин;

  • 883 (+ три) артилерійські системи;

  • 258 РСЗВ;

  • 117 засобів ППО;

  • 222 літаки;

  • 190 (+ один) гелікоптер;

  • 726 (+ чотири) безпілотники оперативно-тактичного рівня;

  • 174 крилаті ракети;

  • 15 кораблів /катерів;

  • 2 тис. 847 (+12) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

  • 75 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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