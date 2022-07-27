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Ракурс
«Океан Эльзы» выпустил новую песню – «Цветы минных зон»

«Океан Эльзы» выпустил новую песню — «Цветы минных зон» (ВИДЕО)

27 июл 2022, 10:40
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Гурт «Океан Ельзи» 27 липня офіційно презентував нову пісню «Квіти мінних зон». Своєю піснею гурт закликає долучитися до проекту #ДорогиПеремоги — збору коштів на нові якісні пікапи для українських воїнів.





«Квіти мінних зон» мала б увійти до нового альбому «Океану Ельзи», який гурт збирався представити цьогоріч у квітні. Пісня була написана кілька років тому, проте зараз звучить вкрай актуально.

Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це — наше сьогодення, наше життя та наша віра, — написали «Океан Ельзи».

Події у кліпі відбуваються одночасно у двох вимірах — бойові дії на фронті накладаються на життя у тилу. «Океан Ельзи» нагадує, що це «не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки — війна, на відстані руки — тил».

Режисером та автором ідеї кліпу став Олег Томін.

Источник: Ракурс


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