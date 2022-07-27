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Ракурс
В Черном море находятся два ракетных и большой десантный корабль рф

В Черном море находятся два ракетных и большой десантный корабль рф

27 июл 2022, 11:15
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Корабельне угруповання флоту росії у кількості 1️1️ одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно-безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».





Два ракетних та один великий десантний корабель — в готовності до застосування за призначенням, — йдеться у повідомленні.

Тож, загроза ракетних ударів з моря залишається актуальною. Також українські захисники не виключають можливості висадки морського десанту воєнних злочинців рф.

Окрім цього, в ОК «Південь» попереджають, що після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи.

Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, — звернулося до українців ОК «Південь».

Источник: Ракурс


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