У Чорному морі перебувають два ракетних і великий десантний корабель рф

https://racurs.ua/ua/n173101-u-chornomu-mori-perebuvaut-dva-raketnyh-i-velykyy-desantnyy-korabel-rf.html

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Корабельне угруповання флоту росії у кількості 1️1️ одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно-безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Два ракетних та один великий десантний корабель — в готовності до застосування за призначенням, — йдеться у повідомленні.

Тож, загроза ракетних ударів з моря залишається актуальною. Також українські захисники не виключають можливості висадки морського десанту воєнних злочинців рф.

Окрім цього, в ОК «Південь» попереджають, що після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи.