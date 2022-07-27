россияне пытаются вести штурмы в направлениях Краматорска и Бахмута. Фото:

https://racurs.ua/n173122-vrag-pytaetsya-shturmovat-v-napravleniyah-kramatorska-i-bahmuta-genshtab.html

Ракурс

Повномасштабна війна російської федерації проти України триває вже 154 добу.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог намагається з боями утримати вже зайняті рубежі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 липня.

На Харківському напрямку ворог гатив із артилерії по Харкову, Рубіжному, Чугуєві, Цупівці, Борщовому, Зрубанці, Іванівці, Руській Лозовій, Коробочкиному, Базаліївці та Питомнику.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. В районі Пасіка розвідувальна група ворога намагалася викрити позиції ЗСУ, але наші військові знешкодили противника.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються штурмувати у напрямках Краматорська та Бахмута. З артилерії вороги обстріляли 16 населених пунктів, намагався штурмувати у напрямку Білогорівка — Верхньокам’янське, але зазнавши втрат відійшов.

Збройні сили України успішно відбили ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка — Соледар і Роти — Семигір’я. Ворог змушений був відійти.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв райони Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та обстріляли з артилерії та танків райони Осокорівки, Токаревого, Іванівки, Андріївки, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Степової Долини, Котляревого та Поляни. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що на Краматорському напрямку воєнні злочинці рф безуспішно штурмували в районі Верхньокам’янського. Штурм села окупанти провалили і відійшли.