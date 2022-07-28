Минобороны нашло 24 футбольных поля для ликвидированных оккупантов

https://racurs.ua/n173132-minoborony-nashlo-24-futbolnyh-polya-dlya-likvidirovannyh-okkupantov-infografika.html

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В Міністерстві оборони України опублікували інфографіку про втрати ворога за п’ять місяців війни.

Щоб поховати усіх «200-х» окупантів, потрібно 24 футбольних поля, зробили висновок в Міноборони.

Від початку широкомасштабної війни росії проти України було ліквідовано 40 тис. російських окупантів.

Щоб поховати їх усіх, знадобиться ділянка землі розміром із 24 футбольні поля, — йдеться в повідомленні Міноборони.

ЗСУ за добу зменшили кількість російської орди на українських землях ще на 160 осіб. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали 40 тис. 230 осіб. Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Криворізькому напрямку.