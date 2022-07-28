Стреляйся сам, если ничего сделать не можешь - в сеть выложили запись военных 72 бригады

https://racurs.ua/n173141-strelyaysya-sam-esli-nichego-sdelat-ne-mojesh-v-set-vylojili-zapis-voennyh-72-brigady.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео звернення армійців 72 бригади ЗСУ, а також аудіозапис розмови командира 2 механізованого батальйону цієї бригади Михайла Дзерина (Сокіл) із командиром роти на позивний Грім.

Бійці згадали про дії цього командира у зверненні. Вони звинуватили командира батальйону у тому, що він відправляє їх фактично на смерть, адже виконати задачу без додаткової підтримки артилерії та піхоти нереально.

Командування кинуло нас в котел з автоматами проти артилерії та ракет, вирішило помножити на нуль… Вимагаємо розслідування військової прокуратури, — розповіли декілька бійців на відео.

У розмові з командиром ротний отримує завдання надіслати на передові позиції ще 10 бійців, адже вони фактично залишилися неприкритими. Командир роти сумнівається в доцільності наказу, адже у випадку наступу чи прильоту ворожого дрона, виконати це розпорядження — означає послати людей на вірну смерть.

Забирай 10, покладеш 10, тоді нам дадуть ще 10… Ти не розумій, ти виконуй завдання, яке нам поставили. Ще нам дадуть якусь стрілецьку роту. А ти своїх розстрілюй, якщо вони некеровані. Стріляйся сам, якщо нічого зробити не можеш, — чує у відповідь на свої сумніви командир роти.

У зверненні бійців йдеться про бої біля Новолуганського. 26 липня «Ракурс» повідомляв, що ЗСУ відійшли від цього населеного пункту поблизу Вуглегірської ТЕС та Світлодарська.