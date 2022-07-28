Особые гарантии для граждан Польши утвердила Рада

https://racurs.ua/n173148-osobye-garantii-dlya-grajdan-polshi-utverdila-rada.html

Ракурс

Особливі гарантії для громадян Польщі затвердила під час пленарного засідання 28 липня Верховна Рада. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект про особливі гарантії для польських громадян.

Після підписання проекту закону представники сусідньої країни зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і українці. Зокрема йдеться про:

право на працевлаштування;

господарську діяльність;

навчання в закладах освіти України;

медичне обслуговування — на тих же умовах, що і для громадян України;

окремі соціальні виплати.

За це рішення проголосували 283 нардепи.

Йдеться про громадян Польщі, а також їхніх дружин/чоловіків і дітей, які прибули до України.

Нагадаємо, що Варшава підтримує Київ зброєю, обладнанням, а також з початку повномасштабного вторгнення відкрила двері для мільйонів українських сімей.