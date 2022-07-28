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Ракурс
Особливі гарантії для громадян Польщі затвердила Рада

Особливі гарантії для громадян Польщі затвердила Рада

28 лип 2022, 16:15
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Особливі гарантії для громадян Польщі затвердила під час пленарного засідання 28 липня Верховна Рада. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект про особливі гарантії для польських громадян.





Після підписання проекту закону представники сусідньої країни зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців та користуватися усіма правами й свободами, як і українці. Зокрема йдеться про:

  • право на працевлаштування;

  • господарську діяльність;

  • навчання в закладах освіти України;

  • медичне обслуговування — на тих же умовах, що і для громадян України;

  • окремі соціальні виплати.

За це рішення проголосували 283 нардепи.

Йдеться про громадян Польщі, а також їхніх дружин/чоловіків і дітей, які прибули до України.

Нагадаємо, що Варшава підтримує Київ зброєю, обладнанням, а також з початку повномасштабного вторгнення відкрила двері для мільйонів українських сімей.

Джерело: Ракурс


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