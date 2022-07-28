россия ударила по пункту выдачи гуманитарной помощи в Николаеве

https://racurs.ua/n173162-rossiya-udarila-po-punktu-vydachi-gumanitarnoy-pomoschi-v-nikolaeve.html

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росія вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві, а також влучила у житлові будинки у приватному секторі. Про це ввечері 28 липня повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Черговий ракетний удар окупантів по місту пошкодив житлові будинки.

Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Наразі ще триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях, — вказав Сєнкевич.

Водночас Кім назвав тенденцією удар по приватному сектору і пункту видачі гуманітарної допомоги. Міський очільник пообіцяв надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, вчора вранці близько 6.20 Миколаїв знову обстріляли. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.