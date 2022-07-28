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Ракурс
россия ударила по пункту выдачи гуманитарной помощи в Николаеве

россия ударила по пункту выдачи гуманитарной помощи в Николаеве

28 июл 2022, 21:40
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росія вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві, а також влучила у житлові будинки у приватному секторі. Про це ввечері 28 липня повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.





Черговий ракетний удар окупантів по місту пошкодив житлові будинки.

Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Наразі ще триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях, — вказав Сєнкевич.

Водночас Кім назвав тенденцією удар по приватному сектору і пункту видачі гуманітарної допомоги. Міський очільник пообіцяв надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, вчора вранці близько 6.20 Миколаїв знову обстріляли. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.

Источник: Ракурс


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