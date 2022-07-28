росія вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві

https://racurs.ua/ua/n173162-rosiya-vdaryla-po-punktu-vydachi-gumanitarnoyi-dopomogy-v-mykolaievi.html

Ракурс

росія вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві, а також влучила у житлові будинки у приватному секторі. Про це ввечері 28 липня повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Черговий ракетний удар окупантів по місту пошкодив житлові будинки.

Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Наразі ще триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях, — вказав Сєнкевич.

Водночас Кім назвав тенденцією удар по приватному сектору і пункту видачі гуманітарної допомоги. Міський очільник пообіцяв надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, вчора вранці близько 6.20 Миколаїв знову обстріляли. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.