Россияне заявили о гибели 40 пленных украинцев в результате удара по колонии на Донбассе

https://racurs.ua/n173174-rossiyane-zayavili-o-gibeli-40-plennyh-ukraincev-v-rezultate-udara-po-kolonii-na-donbasse.html

Ракурс

Рашисти 29 липня заявили про загибель 40 полонених українців у колонії в Оленівці.

Ймовірно, терористична федерація вчинила тяжкий воєнний злочин — масове вбивство полонених. Інформація потребує ретельної перевірки і може бути прикриттям для інших злочинних дій рф, пише «Мілітарний».

У так званій «днр» та в держдумі рф доволі часто лунали заяви про смертну кару для бійців «Азову».

Телеграм-канали росіян уранці 29 липня почали масово повідомляти про загибель українців, яких утримували в колонії у Оленівці, що на Донеччині. Вони посилаються на заяву так званого «першого заступника міністра інформації ДНР» Данила Безсонова.

Російська мережа дезінформації просуває версію про удар по в’язниці з боку України. Окрім 40 загиблих озвучується цифра в 130 поранених.

Відомо, що саме в Оленівку були доставлені бійці, які вийшли з території заводу «Азовсталь». Зокрема, там утримується й велика кількість бійців полку «Азов».

Ймовірно, російська федерація вчинила тяжкий воєнний злочин — масове вбивство полонених.

Інформація потребує ретельної перевірки і може бути прикриттям для інших злочинних дій рф, наприклад, незаконного вивезення полонених з території рф.

В Оленівці окупанти облаштували одну з фільтраційних в’язниць на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120. Саме тут утримувалися понад 20 волонтерів, які вивозили маріупольців у період евакуації.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв про першу фільтраційну в’язницю у с. Оленівка на базі колишньої Єнакіївської колонії суворого режиму № 52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Згодом стало відомо про другу фільтраційну в’язницю, в якій тримають волонтерів.

«Ракурс» писав, що увечері 28 липня в мережі оприлюднили російське відео катувань над полоненим військовим ЗСУ.