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Ракурс
Росіяни заявили про загибель 40 полонених українців внаслідок удару по колонії на Донбасі

Росіяни заявили про загибель 40 полонених українців внаслідок удару по колонії на Донбасі

29 лип 2022, 10:53
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Рашисти 29 липня заявили про загибель 40 полонених українців у колонії в Оленівці.





Ймовірно, терористична федерація вчинила тяжкий воєнний злочин — масове вбивство полонених. Інформація потребує ретельної перевірки і може бути прикриттям для інших злочинних дій рф, пише «Мілітарний».

У так званій «днр» та в держдумі рф доволі часто лунали заяви про смертну кару для бійців «Азову».

Телеграм-канали росіян уранці 29 липня почали масово повідомляти про загибель українців, яких утримували в колонії у Оленівці, що на Донеччині. Вони посилаються на заяву так званого «першого заступника міністра інформації ДНР» Данила Безсонова.

Російська мережа дезінформації просуває версію про удар по в’язниці з боку України. Окрім 40 загиблих озвучується цифра в 130 поранених.

Відомо, що саме в Оленівку були доставлені бійці, які вийшли з території заводу «Азовсталь». Зокрема, там утримується й велика кількість бійців полку «Азов».

Ймовірно, російська федерація вчинила тяжкий воєнний злочин — масове вбивство полонених.

Інформація потребує ретельної перевірки і може бути прикриттям для інших злочинних дій рф, наприклад, незаконного вивезення полонених з території рф.

В Оленівці окупанти облаштували одну з фільтраційних в’язниць на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120. Саме тут утримувалися понад 20 волонтерів, які вивозили маріупольців у період евакуації.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв про першу фільтраційну в’язницю у с. Оленівка на базі колишньої Єнакіївської колонії суворого режиму № 52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Згодом стало відомо про другу фільтраційну в’язницю, в якій тримають волонтерів.

«Ракурс» писав, що увечері 28 липня в мережі оприлюднили російське відео катувань над полоненим військовим ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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