Склад русских в оккупированном Алчевске уничтожен. Фото: СіД

https://racurs.ua/n173209-unichtojen-sklad-rossiyan-v-okkupirovannom-alchevske-video-vzryvov.html

Ракурс

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську Луганської області.

Потужні вибухи чути в районі місцевого пляжу «Бамбук», де російські окупанти облаштували свій склад. Над місцем події піднімається густий чорний дим. Після удару Збройних сил України потрапив черговий склад ворога, де у вогні продовжується детонація боєприпасів. Про це 20 липня повідомили Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України та журналіст Денис Казанський.

Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео «як лопаються подушки і ковдри» на не «складі БК» рашистської мразоти, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у Запорізькій області Збройні сили України знищили ще один склад російських окупантів.