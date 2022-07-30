Удар по Еленовке – акт публичной казни, имена исполнителей и организаторов уже выясняются – "Азов"

https://racurs.ua/n173226-udar-po-elenovke-akt-publichnoy-kazni-imena-ispolniteley-i-organizatorov-uje-vyyasnyautsya.html

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Удар по Оленівці в полку «Азов» розцінюють як акт публічної страти.

росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів і звичаїв війни. Тому ми, «Азов», Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, аби росія це запам’ятала раз і назавжди, — заявив тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» майор Микита Надточій.

Сьогодні вийшло відео з офіційною заявою бійців полку щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області.

Військовослужбовець підкреслив, що імена виконавців та організаторів страти вже з’ясовуються.

«Азов» з’ясовує імена всіх причетних до вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. росія думає, що вбила «Азов», стратила. Але «Азов» тепер — вся країна. Кожен українець буде мститися за кожного нашого замученого та загиблого побратима, — сказав Надточій.

Україна вимагає доступу до знищеного ізолятора в Оленівці та почала процес повернення тіл загиблих.