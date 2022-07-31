Ряд сел Херсонщины практически уничтожены из-за боевых действий. Фото:

https://racurs.ua/n173250-ryad-sel-hersonschiny-prakticheski-unichtojeny-iz-za-boevyh-deystviy-ova.html

Ракурс

Херсонська область перебуває під тимчасовою окупацією російських військ, але ЗСУ потроху звільняють регіон.

Через бойові дії в області повністю знищено декілька сіл. Ще в сотнях сіл виникла критична ситуація через заміновані поля й річки, знищені дороги, будинки та школи, поранених та вбитих цивільних. Про це 31 липня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Facebook.

За інформацією ОВА, деякі села перебувають без води і світла вже п’ять місяців, а пенсії та соціальні виплати в таких селах люди не отримують з березня. Мирні мешканці змушені тікати на підконтрольну Україні територію або в сусідні села. Зараз на Херсонщині є громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені

Зазначається, що протягом двох місяців Херсонська область залишається без зв’язку українських мобільних операторів. Працює провідний інтернет, але трафік йде через росію, тому більшість сервісів заблоковані і працюють тільки з VPN.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині набирає обертів. Обласний центр практично відрізаний від інших окупованих територій.