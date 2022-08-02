США ввели санкции против любовницы путина алины кабаевой. Фото:

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Нові санкції проти російської федерації запровадили Сполучені Штати Америки.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США 2 серпня розширило список підсанкційних осіб із росії. Зокрема, туди потрапила російська спортсменка і, ймовірно, цивільна дружина президента рф володимира путіна аліна кабаєва. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну США.

Також санкції запроваджені проти низки російських колаборантів, які представляють окупантів та тимчасово захоплених територіях України. У списку значиться гауляйтер Херсонської області володимир сальдо, його помічник кирило стремоусов та так званий мер Маріуполя костянтин іващенко.

Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк «Сколково», співвласника «Фосагро» андрія гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат та його власника віктора рашнікова, колишнього головного співвласника «Трубної металургійної компанії» дмитра пупнянського, засновника «Єврохіму» та СУЕК андрія мельніченка, співвласника аеропорту «Шереметьєво» олександра пономаренка.

Нагадаємо, ще в травні Велика Британія запровадила санкції проти коханки російського диктатора володимира путіна Аліни Кабаєвої, його колишньої дружини Людмили Очеретної та двоюрідних братів.