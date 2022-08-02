Подорожание продовольствия и топлива анонсировали в Украине. Фото: ICTV

https://racurs.ua/n173325-podorojanie-prodovolstviya-i-topliva-v-ukraine-anonsirovali-postavschiki.html

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Ціни на харчові продукти та паливо в Україні зростуть.

Українцям восени слід готуватися до нових цін. Для людей з високим статком інфляція була менше відчутна, тому що вони купували переважно імпортовані товари, а от інфляція для людей з середнім та низьким статком була вища, тому що вітчизняні товари дорожчали більше. Все зміниться з новим курсом валют. Про це глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив у коментарі для «Еспресо».

За його словами, експерти відразу зрозуміли, що стрибок долара з 25−29 грн за 1 дол. до 36 грн за 1 дол. позначиться на стрибку інфляції. А зараз Національний банк, зазначає Дорошенко, говорить про можливість подорожчання товарів, послуг у середньому по країні не більше, ніж на 30%.

Відповідно, нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування, палива. А щодо комірного, то за платіжками будемо платити як і раніше, але є багато інших речей та послуг, за які ми сплачуємо, і саме вони будуть зростати, — зазначив він.

Дорошенко додав, що у держави катастрофічно не вистачає коштів у бюджеті, а тому гроші будуть шукати у бізнесу й платників податків.

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк України зафіксував новий офіційний курс долара США на рівні 36,5686 грн за 1 дол. Однак фахівці вважають, що панікувати зараз не варто.

Джерело: «Еспресо»