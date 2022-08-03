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Удар ВСУ по эшелону рф серьезно повредил железную дорогу в Крым — разведка Британии

Удар ВСУ по эшелону рф серьезно повредил железную дорогу в Крым — разведка Британии

3 авг 2022, 12:20
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Удар Збройних сил України по російському військовому ешелону, що прямував з тимчасово окупованого Криму, серйозно пошкодив залізничне сполучення. Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії за 3 серпня.





Внаслідок завданого Україною удару по російському ешелону з боєприпасами на Херсонщині вкрай малоймовірно, що залізниця з Херсона до Криму залишається у робочому стані. Скоріше за все, росіяни відремонтують залізницю через кілька днів, але вона й надалі залишиться вразливою точкою для російських сил і їхніх ланцюжків постачання з Криму до Херсона, — йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони.

Окрім цього, у розвідці Британії вказали, що москва розгорнула поромну переправу для цивільного використання після ударів ЗСУ по Антонівському мосту. Ймовірно, її використовуватимуть і російські військові для перекидання сил та постачання.

За оцінкою британської розвідки, найближчим часом мешканці окупованого Херсону й околиць спробують виїхати через загрозу бойових дій. У зв’язку з цим можливе підвищене навантаження на транспортні вузли та додаткові заходи з боку окупаційної влади для контролю руху.

Нагадаємо, 1 серпня Оперативне командування «Південь» повідомило про влучання в російський ешелон з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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