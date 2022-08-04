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Десантники 81 бригады ДШВ уничтожили группу российских захватчиков
Десантники 81 бригады ДШВ уничтожили группу российских захватчиков (ФОТО)https://racurs.ua/n173368-desantniki-81-brigady-dshv-unichtojili-gruppu-rossiyskih-zahvatchikov-foto.htmlРакурс
На Донеччині десантники 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили групу російських окупантів.
На фото, які опублікувало керівництво ДШВ на своїй сторінці у Фейсбук, представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти.
Ці контракти дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — прокоментували фото в ДШВ.
Минулої доби, 3 серпня, ЗСУ ліквідували в Україні 150 рашистів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 41 тис. 500 осіб ліквідовано;
- танків — 1 тис. 789;
- бойових броньованих машин — 4 тис 26;
- артилерійських систем — 946;
- РСЗВ — 260;
- засоби ППО — 118;
- літаків — 223;
- гелікоптерів — 191;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 742;
- крилаті ракети / cruise missiles — 182;
- кораблі /катери — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 960;
- спеціальна техніка — 83.
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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