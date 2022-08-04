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Ракурс
Десантники 81 бригады ДШВ уничтожили группу российских захватчиков

Десантники 81 бригады ДШВ уничтожили группу российских захватчиков (ФОТО)

4 авг 2022, 09:30
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На Донеччині десантники 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили групу російських окупантів.





На фото, які опублікувало керівництво ДШВ на своїй сторінці у Фейсбук, представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти.

Десантники 81 бригади ДШВ знищили групу російських загарбників

Ці контракти дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — прокоментували фото в ДШВ.

Десантники 81 бригади ДШВ знищили групу російських загарбників

Минулої доби, 3 серпня, ЗСУ ліквідували в Україні 150 рашистів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 41 тис. 500 осіб ліквідовано;
  • танків — 1 тис. 789;
  • бойових броньованих машин — 4 тис 26;
  • артилерійських систем — 946;
  • РСЗВ — 260;
  • засоби ППО — 118;
  • літаків — 223;
  • гелікоптерів — 191;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 742;
  • крилаті ракети / cruise missiles — 182;
  • кораблі /катери — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 960;
  • спеціальна техніка — 83.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Втрати росіян в Україні станом на 4 серпня 2022 року, дані - Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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