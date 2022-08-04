Десантники 81 бригади ДШВ знищили групу російських загарбників

https://racurs.ua/ua/n173368-desantnyky-81-brygady-dshv-znyschyly-grupu-rosiyskyh-zagarbnykiv-foto.html

Ракурс

На Донеччині десантники 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили групу російських окупантів.

На фото, які опублікувало керівництво ДШВ на своїй сторінці у Фейсбук, представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти.

Ці контракти дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — прокоментували фото в ДШВ.

Минулої доби, 3 серпня, ЗСУ ліквідували в Україні 150 рашистів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 41 тис. 500 осіб ліквідовано;

танків — 1 тис. 789;

бойових броньованих машин — 4 тис 26;

артилерійських систем — 946;

РСЗВ — 260;

засоби ППО — 118;

літаків — 223;

гелікоптерів — 191;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 742;

крилаті ракети / cruise missiles — 182;

кораблі /катери — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 960;

спеціальна техніка — 83.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.