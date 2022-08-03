ЗСУ знищили російську техніку та військових, які готувалися до наступу на Харківщині

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Ракурс

ЗСУ знищили російську техніку та військових у Харківській області.

За даними 45 окремої артилерійської бригади, аеророзвідка зафіксувала значну кількість техніки та військових рф, які висунулися для наступу на позиції українських підрозділів.

У результаті вдалого корегування вогню з повітря техніку знищено, а прорив армії рф зупинений.

«Ракурс» повідомляв, що бійці ЗСУ вполювали рідкісний трофей — вони з ювелірною точністю знайшли і знешкодили серед лісових хащ російську САУ УР-77. Це — радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування.

Таку російську техніку вистежили воїни 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка військові знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77.