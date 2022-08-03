Бійці ЗСУ вполювали серед лісу рідкісний трофей - реактивну установку розмінування (ВІДЕО)

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Бійці ЗСУ вполювали рідкісний трофей — вони з ювелірною точністю знайшли і знешкодили серед лісових хащ російську САУ УР-77.

УР-77 «Метеорит» — радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Вона створена на базі самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика». Серійно виготовляється від 1978 року на заміну УР-67.

Таку російську техніку вистежили воїни 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка військові знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77.

УР-77 здатна робити ходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу складає близько 6 м, а довжина від 80 до 90 м. Попри те, що УР-77 не призначена для розмінування протипіхотних мін, установка може розчищати протипіхотні мінні поля від американських мін натискної дії М14, створюючи проходи завширшки до 14 метрів.