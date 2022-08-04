ISW пишет, что своими действиями на Запорожской АЭС россия усиливает на Западе страх ядерной катастрофы

https://racurs.ua/n173367-okkupaciya-zaporojskoy-aes-usilivaet-na-zapade-strah-yadernoy-katastrofy-isw.html

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Експерти ISW вважають, що росіяни мають намір провокувати ЗСУ обстрілювати тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі й навіть самі імітують такі обстріли, щоб збільшити загрозу ядерної катастрофи та підірвати стійкість підтримки України з боку країн Заходу.

Окупанти вдерлися на Запорізьку АЕС 4 березня.

ISW наводить заяву колаборанта Євгена Балицького. Він запросив делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, щоб «показати, як її сьогодні охороняють російські військові, і як Україна, яка отримує зброю із Заходу, використовує цю зброю, зокрема безпілотники, щоб атакувати атомну станцію».

Аналітики Інституту пишуть, що водночас дислоковані навколо АЕС російські сили останніми тижнями активно обстрілювали українські позиції в Нікополі та інших місцях.

Це ставить Україну перед вибором — відкрити вогонь у відповідь, ризикуючи міжнародним засудженням і ядерним інцидентом (на що, вважає ISW, ЗСУ навряд чи підуть), або залишити росіянам можливість безкарно продовжувати обстріли з «безпечної зони» поблизу ядерного об'єкта.

Росіяни також обстрілюють тимчасово окуповані ними території, щоб створити враження атак ЗСУ, вважають в ISW.

При цьому в ISW цитують мера Енергодару Дмитра Орлова, який писав, що армія рф обстріляла місто ракетами із сусідніх сіл, щоб хибно звинуватити ЗСУ та створити загрозу для АЕС.

В ISW також нагадали, що наприкінці липня окупанти завезли важку військову техніку на територію АЕС.

2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН на конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї також заявляв, що росія використовує Запорізьку АЕС як «живий щит».