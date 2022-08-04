Армия рф очень боится потери Антоновского моста из-за работы современной артиллерии ВСУ - британская разведка

https://racurs.ua/n173370-armiya-rf-ochen-boitsya-poteri-antonovskogo-mosta-iz-za-raboty-sovremennoy-artillerii-vsu.html

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Ракетно-артилерійські підрозділи України продовжують обстрілювати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів.

У британській розвідці вважають, що це «дуже ймовірно вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії та чинить тиск на елементи бойової підтримки російської армії».

У повідомленні Міноборони Великої Британії 4 серпня йдеться про те, що російські війська майже напевно розташували пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та поблизу нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України.

Радіолокаційні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет. Це підкреслює загрозу, яку відчуває росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу, — пишуть британці.

У звіті 3 серпня в британському Міноборони вважали малоймовірним те, що залізничне сполучення між окупованими Херсоном та Кримом залишиться в робочому стані після удару ЗСУ по російському потягу з боєприпасами.

Ймовірно, окупанти відремонтують залізничні колії протягом кількох днів, але вони залишатимуться вразливими для сил рф та їх маршруту матеріально-технічного постачання з Криму до Херсона.

Російські окупанти після ударів ЗСУ використовують окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро біля тимчасово захопленого Херсона.

Про це повідомляє програма розслідувань «Схеми» в середу, 3 серпня, із посиланням на супутникові знімки. За даними «Схем», це вже друга переправа, збудована окупантами після точних ударів артилерії ЗСУ по Антонівському автомобільному і залізничному мостах.

Поромну переправу поряд з Антонівським залізничним мостом вперше зафіксували на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня в районі селища Придніпровське.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі всеукраїнського телемарафону сказав, що росіяни запустили біля Антонівського мосту кілька понтонних платформ, і переправа за допомогою них займає близько двох годин.