Задержанный экс-начальник СБУ в Крыму Кулинич скрыл информацию о нападении россиян – следствие

https://racurs.ua/n173369-zaderjannyy-eks-nachalnik-sbu-v-krymu-kulinich-skryl-informaciu-o-napadenii-rossiyan-sledstvie.html

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Затриманий у липні екс-начальник СБУ в АР Крим Олег Кулініч приховував інформацію про напад росіян.

Затриманий за підозрою в державній зраді колишній очільник управління СБУ в АР Крим (дислокувалося в Херсоні) напередодні вторгнення рф близько 1.00 24 лютого отримав інформацію про плани нападу з Криму.

Про це пише херсонське видання «МОСТ» з посиланням на ухвалу суду.

Надалі Кулініч мав відправити підготовлене шифроване повідомлення до центрального апарату для прийняття рішень, але не зробив цього.

Таким чином, він позбавив можливості ЗСУ та інші військові формування вчасно вжити відповідних заходів реагування щодо протидії збройній агресії, що також стало підставою для окупації значної частини території.

Після вторгнення рф Кулініч намагався втекти до Криму, але його затримали. Суд відправив колишнього керівника СБУ в АР Крим під арешт до 13 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що увечері 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генпрокурора Ірину Венедіктову та голову Служби безпеки України Івана Баканова. У своєму вечірньому зверненні він пояснив, що зробив це через «масив злочинів», вчинених працівниками Офісу генпрокурора та СБУ.

Це ставить дуже серйозні запитання до керівників цих структур, — сказав Зеленський.

В СБУ та прокуратурі Банкова ініціювала службові розслідування. Згодом в СБУ призначили виконувача обов’язки голови спецслужби, а Венедіктову відправили послом у Швейцарію — відповідні документи погодив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.