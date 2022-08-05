Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
По Николаеву враг ударим «Пионами» и фосфором. Фото: topwar.ru

По Николаеву враг ударил «Пионами» и фосфором — Ким

5 авг 2022, 11:20
999

Війська росії вночі та зранку 5 серпня вдарили по Миколаєву та області з артилерії.





Противник завдав удару Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Встановлено, що вночі окупанти гатили касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, а вранці стріляли зі ствольної далекобійної артилерії «Піон». Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Також сьогодні ворог обстріляв село Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок агресії загорівся житловий будинок, приватне сільськогосподарське підприємство та були пошкоджені автомобілі.

Крім того, російські снаряди падали й на території Галицинівської громади, села Шевченкове Шевченківської громади, за межами села Широке. У Шевченковому пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, пожежі розгорілися на полях. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 30 липня російські військові обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок обстрілів у двох спальних районах були пошкоджені будинки — у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров