По Николаеву враг ударим «Пионами» и фосфором. Фото: topwar.ru

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Війська росії вночі та зранку 5 серпня вдарили по Миколаєву та області з артилерії.

Противник завдав удару Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Встановлено, що вночі окупанти гатили касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, а вранці стріляли зі ствольної далекобійної артилерії «Піон». Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Також сьогодні ворог обстріляв село Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок агресії загорівся житловий будинок, приватне сільськогосподарське підприємство та були пошкоджені автомобілі.

Крім того, російські снаряди падали й на території Галицинівської громади, села Шевченкове Шевченківської громади, за межами села Широке. У Шевченковому пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, пожежі розгорілися на полях. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 30 липня російські військові обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок обстрілів у двох спальних районах були пошкоджені будинки — у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони.