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Подбитая российская техника, фото: Генштаб ВСУ
250 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n173440-250-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 41,9 тис. особового складу.
За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 802 танки;
- 4 тис. 51 бойову броньовану машину;
- 955 артилерійських систем;
- 260 одиниць РСЗВ;
- 127 одиниць засобів ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 744 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 970 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 85 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.
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