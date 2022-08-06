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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

250 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

6 сер 2022, 09:19
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 41,9 тис. особового складу.





За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 802 танки;
  • 4 тис. 51 бойову броньовану машину;
  • 955 артилерійських систем;
  • 260 одиниць РСЗВ;
  • 127 одиниць засобів ППО;
  • 223 літаки;
  • 191 гелікоптер;
  • 744 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 182 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 970 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 85 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Джерело: Ракурс


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