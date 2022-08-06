Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 41,9 тис. особового складу.

За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 802 танки;

4 тис. 51 бойову броньовану машину;

955 артилерійських систем;

260 одиниць РСЗВ;

127 одиниць засобів ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

744 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 970 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

85 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.