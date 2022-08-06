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Ракурс
Росіяни продовжують вбивати мирних жителів, фото: «Волинь-Нова»

Окупанти за добу вбили п’ятьох цивільних на Донеччині (ІНФОГРАФІКА)

6 сер 2022, 08:59
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На Донеччині за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники вбили п’ятьох мирних жителів, ще 14 дістали поранення.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, зафіксовані такі випадки вбивства рашистами цивільних:

  • двоє мирних жителів загинули в Опитному;
  • один — в Авдіївці;
  • один — у Соледарі;
  • один — у Первомайському.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, — наголошує Кириленко.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня рашисти з РСЗО та артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області. В результаті три людини дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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