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Росіяни продовжують вбивати мирних жителів, фото: «Волинь-Нова»
Окупанти за добу вбили п’ятьох цивільних на Донеччині (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173439-okupanty-za-dobu-vbyly-p-yatoh-cyvilnyh-na-donechchyni-infografika.htmlРакурс
На Донеччині за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники вбили п’ятьох мирних жителів, ще 14 дістали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, зафіксовані такі випадки вбивства рашистами цивільних:
- двоє мирних жителів загинули в Опитному;
- один — в Авдіївці;
- один — у Соледарі;
- один — у Первомайському.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, — наголошує Кириленко.
Нагадаємо, в ніч на 6 серпня рашисти з РСЗО та артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області. В результаті три людини дістали поранення.
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