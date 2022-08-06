Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Різниченко

https://racurs.ua/ua/n173438-rashysty-vnochi-obstrilyaly-dnipropetrovschynu-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські війська в ніч на сьогодні, 6 серпня, знову обстріляли Дніпропетровщину.

В результаті троє людей отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили два райони області:

Нікопольський район обстріляли з «Градів». Зафіксовано 20 «прильотів». В результаті поранено трьох місцян (один із них — 58-річний чоловік — у лікарні). У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей опинилися без світла. Працюють аварійні бригади;

Криворізький район обстріляли зі ствольної артилерії. Ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач, без світла частина села. За попередньою інформацією, люди не постраждали.