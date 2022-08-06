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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Ризниченко
Рашисты ночью обстреляли Днепропетровщину, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n173438-rashisty-nochu-obstrelyali-dnepropetrovschinu-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські війська в ніч на сьогодні, 6 серпня, знову обстріляли Дніпропетровщину.
В результаті троє людей отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під обстріл потрапили два райони області:
- Нікопольський район обстріляли з «Градів». Зафіксовано 20 «прильотів». В результаті поранено трьох місцян (один із них — 58-річний чоловік — у лікарні). У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей опинилися без світла. Працюють аварійні бригади;
- Криворізький район обстріляли зі ствольної артилерії. Ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач, без світла частина села. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Як завжди, ударили по житлових кварталах — по людях, які у цей час спали, — наголошує Резніченко.
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