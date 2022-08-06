Россияне продолжают убивать мирных жителей, фото: «Волынь-Нова»

https://racurs.ua/n173439-okkupanty-za-sutki-ubili-pyateryh-grajdanskih-na-donechchine-infografika.html

Ракурс

На Донеччині за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники вбили п’ятьох мирних жителів, ще 14 дістали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, зафіксовані такі випадки вбивства рашистами цивільних:

двоє мирних жителів загинули в Опитному;

один — в Авдіївці;

один — у Соледарі;

один — у Первомайському.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, — наголошує Кириленко.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня рашисти з РСЗО та артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області. В результаті три людини дістали поранення.