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Россияне продолжают убивать мирных жителей, фото: «Волынь-Нова»
Оккупанты за сутки убили пятерых гражданских на Донеччине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n173439-okkupanty-za-sutki-ubili-pyateryh-grajdanskih-na-donechchine-infografika.htmlРакурс
На Донеччині за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники вбили п’ятьох мирних жителів, ще 14 дістали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, зафіксовані такі випадки вбивства рашистами цивільних:
- двоє мирних жителів загинули в Опитному;
- один — в Авдіївці;
- один — у Соледарі;
- один — у Первомайському.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, — наголошує Кириленко.
Нагадаємо, в ніч на 6 серпня рашисти з РСЗО та артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області. В результаті три людини дістали поранення.
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