Рашисты готовят фейковый «суд» в Мариуполе, фото: Горсовет Мариуполя

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Ракурс

В окупованому Маріуполі рашисти у приміщенні камерної філармонії загарбники збирають тюремні клітки для майбутнього «суду» над оборонцями міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міськрада Маріуполя.

Діаметр арматури — 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України, — наголошується в повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченка закликає світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу, — наголошує Бойченко. — Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки.

Нагадаємо, українська розвідка нещодавно розповіла про обставини навмисного вбивства українських військовополонених, котрих утримували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.