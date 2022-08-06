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Рашисты готовят фейковый «суд» в Мариуполе, фото: Горсовет Мариуполя

В Мариуполе рашисты монтируют клетки для «суда» над защитниками Украины (ФОТО)

6 авг 2022, 14:57
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В окупованому Маріуполі рашисти у приміщенні камерної філармонії загарбники збирають тюремні клітки для майбутнього «суду» над оборонцями міста.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міськрада Маріуполя.

Діаметр арматури — 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над захисниками України, — наголошується в повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченка закликає світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу, — наголошує Бойченко. — Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки.

Рашисти готують фейковий «суд» у Маріуполі, фото: Міськрада Маріуполя

Нагадаємо, українська розвідка нещодавно розповіла про обставини навмисного вбивства українських військовополонених, котрих утримували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Источник: Ракурс


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