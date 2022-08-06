Оккупанты наступали на трех направлениях, ВСУ отбили атаки. Фото: Генштаб

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Ракурс

Війна в Україні триває вже 164 доби, українці дають гідну відсіч російському окупанту.

На Сіверському напрямку ворог з артилерії обстріляв райони неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині. На Харківському напрямку росіяни не наступали, але зі ствольної та реактивної артилерії гатили по районах Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 6 серпня.

РСЗВ та ствольну артилерії ворог задіяв для обстрілів 14 населених пунктів на Слов’янському напрямку. Також російські підрозділи намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, але відійшли під вогнем української армії.

На Краматорському напрямку росіяни з танків та артилерії стріляли поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки. А на Бахмутському напрямку зс рф гатили поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Ворожа авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

Окупанти намагалися штурмувати у напрямках Стряпівка — Бахмутське, Покровське — Соледар, Покровське — Бахмут, Володимирівка — Яковлівка, Відродження — Вершина, Покровське — Вершина. ЗСУ відбили атаки та змусили відійти ворога.

Також ворога намагався прорвати оборону українських військ у напрямках Спартак — Авдіївка, Веселе — Піски, Новоселівка Друга — Красногорівка, Олександрівка — Мар’їнка, Кирилівка — Павлівка та Пречистівка — Новомайорське. Росіяни після значних втрат були змушені відійти.

Низку позиції ЗСУ на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював та атакував літаками.

Зі всього наявного озброєння загарбники гатять по українських військових на Південнобузькому напрямку, щоб утримати зайняті позиції та не допустити просування Збройних сил України. Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки.

Нагадаємо, у Генштабі заявляли, що на Донецькому напрямку російські окупаційні війська намагаються взяти під контроль кілька населених пунктів, зокрема, Соледар, Бахмут, Зайцеве, але успіху на цих ділянках фронту не мають.