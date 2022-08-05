Бахмут, Авдіївка та Соледар - Генштаб розповів про бої на найгарячіших напрямках фронту

https://racurs.ua/ua/n173431-bahmut-avdiyivka-ta-soledar-genshtab-rozpoviv-pro-boyi-na-naygaryachishyh-napryamkah-frontu.html

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На Донецькому напрямку російські окупаційні війська намагаються взяти під контроль кілька населених пунктів, зокрема, Соледар, Бахмут, Зайцеве, але успіху на цих ділянках фронту не мають.

Про це повідомив у вечірньому зведенні 5 серпня Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк, — йдеться в повідомленні.

На Краматорському та Бахмутському напрямках окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмуту, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог без успіху намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога відступати.

На Південнобузькому напрямку ворог спробував наступати в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських підрозділів та відійшов.

Військові підрозділу ССО «Азов» взяли в полон п’ять окупантів. Серед них є російський офіцер. Про це повідомив перший командир «Азову» та засновник полку Андрій Білецький.

Серед полонених є осетин, офіцер рф, а також мобілізований окупантами з тимчасово окупованих територій Донецької області. Білецький зауважив, що всі полонені живі й не покалічені.