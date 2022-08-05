Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники викрили схему переправлення моряків

Прикордонники викрили схему переправлення моряків (ВІДЕО)

5 сер 2022, 19:53
999

Прикордонники викрили схему переправляння військовозобовʼязаних чоловіків через кордон.





У Держприкордонслужбі повідомили, що схему організував керівник судноремонтної компанії, який добирав кваліфікованих моряків та спеціалістів по ремонту морських суден.

Начебто моряків переправляли поза пунктами пропуску до невизнаного Придністровʼя, де їх зустрічали місцеві правоохоронці та ставили відмітки про перетин державного кордону «заднім числом».

Потім ухилянтів відправляли автобусом до однієї з країн ЄС.

Така «послуга» коштувала 3 тис. дол. за одну людину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів