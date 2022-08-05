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Пограничники разоблачили схему переправки моряков
Пограничники разоблачили схему переправки моряков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173430-pogranichniki-razoblachili-shemu-perepravki-moryakov-video.htmlРакурс
Прикордонники викрили схему переправляння військовозобовʼязаних чоловіків через кордон.
У Держприкордонслужбі повідомили, що схему організував керівник судноремонтної компанії, який добирав кваліфікованих моряків та спеціалістів по ремонту морських суден.
Начебто моряків переправляли поза пунктами пропуску до невизнаного Придністровʼя, де їх зустрічали місцеві правоохоронці та ставили відмітки про перетин державного кордону «заднім числом».
Потім ухилянтів відправляли автобусом до однієї з країн ЄС.
Така «послуга» коштувала 3 тис. дол. за одну людину.
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