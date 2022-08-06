Сотням нардепов аннулировали дипломатические паспорта. Фото: ГБР

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Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні паспорти 225 народних депутатів.

Нардепам ці документи видаються виключно для здійснення офіційних відряджень. Після відрядження парламентар зобов’язаний у десятиденний термін повернути цей паспорт до МЗС на зберігання. Це передбачається положенням, яке затверджене указом президента. Про це 6 серпня повідомили в прес-службі дипломатичного відомства.

За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для приватних поїздок, — наголосили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що останні місяці вони неодноразово зверталися до депутатів ВРУ з проханням повернути паспорти, востаннє про це просили в липні. Однак нардепи проігнорували ці заклики.

Керуючись українським законодавством МЗС визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до відомства на зберігання.

Дипломати повідомили, що невідкладно видадуть диппаспорти нардепам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради.

Нагадаємо, у травні колишній президент України та народний депутат із «Європейської солідарності» Петро Порошенко з третьої спроби зміг перетнути державний кордон України.