В Украине будет свой завод "Байрактаров"

https://racurs.ua/n173508-v-ukraine-budet-svoy-zavod-bayraktarov.html

Ракурс

Турецька компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, в тому числі ударний Baykar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.

На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Власник компанії «Байкар» створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні, — зазначив він.

Двосторонню угоду на будівництво заводу затвердили ще тиждень тому, повідомляє посол України в Туреччині.

Раніше Боднар розповів, що Туреччина була і залишається стратегічним партнером Києва, але в українському МЗС до початку війни добре розуміли, що у Туреччини є свої інтереси. Він вважає, що турки відстоюють насамперед свої інтереси та «реалізують їх в той спосіб, який можуть».

Посол вважає, що «певним чином» Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб змусити чи стимулювати його до виконання певних домовленостей.