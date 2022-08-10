Последствия обстрелов в Никопольском районе. Фото: Валентин Резниченко

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Російські війська завдали масового удару по Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню.

Минулої ночі, 10 серпня, ворог двічі обстріляв із «Градів» Нікопольський район. У той час, коли люди спали, загарбники випустили по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

Внаслідок обстрілів 10 осіб загинули в Марганці, а 11 постраждали. З них 10 перебувають у лікарнях, семеро у важкому стані. Ще одна жінка загинула у Вищетарасівці Мирівської громади, а її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя — жінка з пораненнями у лікарні, а її чоловік лікується удома.

Російські снаряди понівечили понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адміністративних приміщень. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До 1 тис. абонентів залишилися без газу. Крім того, кілька тисяч марганчан залишилися без світла, бо виведена з ладу лінії електропередач.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що у Харкові російськими обстрілами була пошкоджена ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом біля третини обласного центру.