Оккупанты начали наступление на направлении Донецк — Пески. Фото:

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 168 добу, на низці ділянок фронту тривають активні бої.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 10 серпня.

На Харківському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії гатив по районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка. Окупанти наступали у напрямку Ветеринарне — Уди, але зазнали втрат і відійшли. Тривають бойові дії на напрямку Байрак — Гусарівка.

На Слов’янському напрямку росіяни обстріляли райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

Ворожі артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка були здійснені на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку окупанти з артилерії, танків та літаків атакували 12 населених пунктів, штурмували на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яковлівка, Стряпівка — Соледар. Під вогнем ЗСУ ворог був змушений відійти.

На Авдіївському напрямку були зафіксовані обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог намагався відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски, бойові дії тривають. Росіяни вели наступ в напрямках Мінеральне — Авдіївка та Спартак — Авдіївка, але зазнали втрат та відійшли.

Райони 18 населених пунктів були обстріляні загарбниками з танків, літаків, ствольної та реактивної артилерії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку противник гатив із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про різке збільшення щоденних втрат росіян в Україні. Так, за 8 серпня російські воєнні злочинці залишили в українській землі 300 мертвих окупантів.