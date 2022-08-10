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Ракурс
Пушилин анонсировал «трибунал» над пленными ВСУ. Фото: Укринформ

Глава террористической ДНР Пушилин анонсировал «трибунал» над пленными ВСУ

10 авг 2022, 14:51
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Денис Пушилін, ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки, заявив про проведення так званого трибуналу над українськими військовополоненими.





Перший «трибунал» над бійцями ЗСУ у Маріуполі планують організувати до кінця літа. Його терміни визначаються «слідчими органами» окупантів. Про це ватажок бойовиків розповів в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.

Раніше російські окупанти підтвердили наміри провести «суд» над полоненими українськими військовими. У приміщенні маріупольської камерної філармонії загарбники збирають тюремні клітки для судилища. Влада закликала світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі призначене для того, щоб залякати народ України й надалі поширювати абсурдну пропаганду і називати військовослужбовців Збройних сил «фашистами».

Источник: Ракурс


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