Пушилин анонсировал «трибунал» над пленными ВСУ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n173577-glava-terroristicheskoy-dnr-pushilin-anonsiroval-tribunal-nad-plennymi-vsu.html

Ракурс

Денис Пушилін, ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки, заявив про проведення так званого трибуналу над українськими військовополоненими.

Перший «трибунал» над бійцями ЗСУ у Маріуполі планують організувати до кінця літа. Його терміни визначаються «слідчими органами» окупантів. Про це ватажок бойовиків розповів в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.

Раніше російські окупанти підтвердили наміри провести «суд» над полоненими українськими військовими. У приміщенні маріупольської камерної філармонії загарбники збирають тюремні клітки для судилища. Влада закликала світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі призначене для того, щоб залякати народ України й надалі поширювати абсурдну пропаганду і називати військовослужбовців Збройних сил «фашистами».