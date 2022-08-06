ГУР пояснило намагання рф провести судилище над полоненими в Маріуполі

рф хоче провести судилище над полоненими. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n173462-gur-poyasnylo-namagannya-rf-provesty-sudylysche-nad-polonenymy-v-mariupoli.html

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Судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі призначене для того, щоб залякати народ України.

Окупанти морально тиснуть на полонених захисників Маріуполя та їхніх рідних. Загарбники поставили собі за мету залякати українців, дестабілізувати Україну й надалі поширювати абсурдну пропаганду і називати військовослужбовців Збройних сил «фашистами». Про це представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив 6 серпня під час телемарафону.

Розвідник вважає, що з боку країни-агресора відбувається гра на російську публіку.

Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників… Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому, — зазначив Юсов.

Нагадаємо, міська рада Маріуполя 6 серпня повідомила, що окупанти готують «суд» над оборонцями міста. У приміщенні камерної філармонії загарбники збирають тюремні клітки для судилища.

Керівництво міста закликало світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.