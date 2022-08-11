Новофедоровка после взрывов на аэродроме. Фото: «Крым.Реалии»

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Курортне селище Новофедорівка все ще оговтується після вибухів, які прогриміли на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму.

На автобусних зупинках, у магазинах можна почути, як місцеві жителі жваво, з деталями обговорюють наслідки інциденту. Емоції в людей різні. Цікавить цивільних лише одне — коли і як окупаційна влада компенсує їм збитки. Про це 11 серпня повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. Аеродром «Саки» — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

У міністерстві оборони росії заявляли, що відбулася «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Після вибухів на аеродромі Генштаб ЗСУ та Повітряні сили відзвітували про знищення дев’яти ворожих літаків. Військові експерти дослідили супутникові знімки та заявили, що вибухи поблизу Новофедорівки можуть бути найбільшою втратою військової авіації москви за один день з часів Другої світової війни.

Джерело: «Радіо Свобода»