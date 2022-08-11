Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС. Фото: zaborona.com

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Російські загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, солдати армії рф відкрили вогонь по найбільшій в Україні та Європі атомній електростанції в Енергодарі. П’ять прильотів зафіксували у районі комендатури станції — безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Про це повідомив «Енергоатом» у Facebook.

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав, але на невеликій ділянці загорілася трава. Ще п’ять вибухів прогриміли в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

Через російську агресію на станції не могли провести «перезмінку», бо автобуси із персоналом атомників, які мали вийти на зміну, розвернули в Енергодар. Попередня зміна працюватиме, поки ситуація на АЕС не нормалізується. Ситуація на станції наразі є контрольованою.

Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам, — заявили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявляли, що російські окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій атомній станції, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою залишається й пожежна небезпека на ЗАЕС.