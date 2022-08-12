Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n173629-genshtab-rf-nastupaet-v-napravlenii-gorlovka-zaycevo-i-chastichno-imeet-uspehi.html

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Повномасштабна війна російської федерації проти України триває вже 170-ту добу.

На Харківському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони 15 населених пунктів, з авіації атакували райони Ртищівки і Верхнього Салтова. На Слов’янському напрямку були обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 12 серпня.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського. Окупанти намагалися наступати у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки, але змушені були відійти.

На Бахмутському напрямку противник застосував танки та артилерію неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки, а авацію задіяв біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. Внаслідок наступу в напрямку Горлівка — Зайцеве загарбники частково мали успіх.

Наступав ворог у напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, але в результаті боїв відійшов. Окупанти перегрупувалися й поновили наступ на Кодему, тривають бої.

Артилерія росіян обстріляла райони Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків на Авдіївському напрямку. Окупанти намагалися наступати в районах Спартака і Мар’їнки, але успіху не мали й відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

Райони понад 10 населених пунктів були обстріляні на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а на Південнобузькому напрямку ворог гатить по позиціях ЗСУ та знищує обʼєкти цивільної інфраструктури в місцевих населених пунктах.

Нагадаємо, 11 серпня в Генштабі заявляли, що війська росії активно діють на Донецькому напрямку й намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ, щоб продовжити наступ на Краматорськ та Бахмут.