Арестович признался, что коллеги по Офису президента ревнуют к его популярности

https://racurs.ua/n173647-arestovich-priznalsya-chto-kollegi-po-ofisu-prezidenta-revnuut-k-ego-populyarnosti.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента, зізнався, що колеги по Офісу президента ревнують до його популярності.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю «Гордону».

Дуже багато хто ревнує, намагається налаштовувати проти мене… (на цей момент Арестович багатозначно подивився нагору, натякаючи, очевидно, що налаштовують проти нього Зеленського). Пам’ятаєте, як у «Звичайному диві» (радянський фільм — «Ракурс») — триває нормальне палацове життя: цькують, підсиджують, вбивають, — сказав Арестович.

Він також розповів, що з дитинства знав про свою майбутню популярність. Арестович поскаржився, що через його славу будь-яка спроба «сходити за кавою перетворюється на 2,5 години фотосесії з фанатками».

Я завжди знав, що буду популярним — з дитинства. Але це було на рівні відчуття: я не знав, яким шляхом стану популярним. І найголовніше — я нічого не робив, щоб стати популярним. Часто я від більшості можливостей відмовляюся. Мені б на дивані повалятися, подумати про високе. А ось кудись іти й за щось боротися — ну тільки якщо батьківщина покликала, — сказав Арестович.

Радник голови ОП докладно розповів Дмитру Гордону, як саме він відчуває свою славу.

Ви знаєте, що вас дуже люблять дівчата?

Знаю, так. Вони мені прямо про це говорять. Знаєте, що багато хто хоче за вас заміж? Ну, я вже одружений. На жаль… Або на щастя. Тому я пропоную їм… Я їм вдячний за увагу, — відповів Арестович.

Арестович розповів: не вірив, що виживе після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Тобто мені було все зрозуміло. Мені коли надійшло перше повідомлення… Вони ж масово йшли, одне за одним. По 1200 одиниць, 800 одиниць техніки, одночасний проліт 40 гелікоптерів, одночасний проліт 50 гелікоптерів… Я бачив, що діється в Гостомелі. Я розумів, навіщо це, куди і як. І я зрозумів: нам кінець упродовж 12 годин, — зазначив Арестович. — Тобто я коли виходив на трибуну вперше, я розумів… Це зараз кажуть: «Розпіарився на війні». Але я вам можу сказати, що коли я виходив на трибуну, я був упевнений, що мене розстріляють за цей вихід протягом 12 годин.

За словами Арестовича, про те, що росіяни нападуть, він знав ще в жовтні 2021 року, а про час вторгнення окупантів — «дні за три вже точно».