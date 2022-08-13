Продолжаются жесткие бои - Генштаб о боях у Авдеевки, Марьинки и Песков

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Велика війна росії проти України триває вже 171 добу. Стільки героїчно протистоїть українська нація російському воєнному вторгненню.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 серпня повідомляється, що на Харківському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Українські підрозділи гідно зустріли окупантів — завдали втрат та змусили тікати.

На Слов’янському напрямку ворог неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку армія рф штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар'ївки та Виїмки. Рашисти отримали жорстку відсіч та відступили.

На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке, але з втратами відступили.